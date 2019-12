Grande iniziativa dedicata ai bambini con lo spettro autistico

Roma, 6 dic. (askanews) - Grande iniziativa per l'accessibilità al cinema dedicata ai bambini e ai ragazzi nello spettro autistico: nell'ambito della rassegna Kids Club, domenica 8 dicembre alle ore 11 e la successiva domenica 15, 34 multisale del Circuito UCI Cinemas propongono la proiezione speciale di contenuti dedicati ai più piccoli con il sistema Autism Friendly Screening, un particolare adattamento di ambiente che rende possibile la visione dei film alle persone con autismo.Si tratta infatti di un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi: uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l'esperienza cinematografica in sala. I pochi ma fondamentali accorgimenti che vengono seguiti sono: luci non del tutto spente, suoni leggermente più bassi, libertà di movimento in sala durante la proiezione e possibilità di portare cibo specifico da casa. Criteri che possono essere ideali per tantissimi bambini e proprio per questo ci si aspetta una partecipazione ampia e condivisa.Protagonista della rassegna di domenica 8 sarà "Deep - Un'Avventura in Fondo al Mare", il film di animazione diretto da Julio Soto Gurpide e distribuito da M2 Pictures. Ambientato in futuro dove il mondo è completamente sommerso, il lungometraggio racconta la storia di un cucciolo di mare giallo, nipote di re Kraken e ultimo della sua specie. La domenica dopo, invece, è in programma "La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia", film d'animazione di produzione franco-italiana diretto da Lorenzo Mattotti e basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati. Presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio nella sezione Un Certain Regard, segue la storia di Leonzio, il Grande Re degli orsi nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto.L'iniziativa si avvale della collaborazione di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e + Cultura Accessibile Cinemanchìo. Il prezzo del biglietto per assistere a queste proiezioni speciali è di soli 3 euro.