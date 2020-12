Festival del Cinema europeo regala al pubblico selezione di film

(ANSA) - BARI, 19 DIC - Si chiama "Festival sotto l'Albero", il regalo di Natale che il Festival del Cinema Europeo offre al suo pubblico, disponibile gratuitamente dal 20 dicembre al 10 gennaio sulla piattaforma www.ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com. Un evento speciale per ringraziare quanti, nel corso degli anni, hanno seguito il Festival e per offrire a tutti coloro che amano il cinema una selezione del miglior panorama cinematografico europeo e pugliese. Sarà possibile vedere tutti i film vincitori del "Concorso Ulivo d'Oro-Premio Cristina Soldano" e una selezione dei migliori cortometraggi dei più importanti giovani registi pugliesi presentati nel "Concorso Puglia Show" e in altre Sezioni durante le ventuno edizioni del Festival del Cinema Europeo. Molti sono i registi europei selezionati in concorso che hanno trovato un ulteriore slancio per le loro carriere cinematografiche. Si pensi a Ildikò Enyedi (vincitrice della I edizione), che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino nel 2017 ed ha appena terminato le riprese del suo ultimo film, una coproduzione internazionale con un cast di rilievo, tra cui Jasmine Trinca, che conobbe a Lecce nel 2018; il regista e sceneggiatore danese Joachim Trier (che ha vinto 2 volte l'Ulivo d'Oro nell'VIII e XIII edizione), il cui ultimo film presentato a Cannes è uscito in Italia col titolo Segreti di famiglia; il russo Valeriy Todorovskiy (vincitore della VI edizione), il cui ultimo film Bolshoy è uscito in Italia col titolo La ballerina del Bolshoi; Benedek Fliegauf (vincitore della XVII edizione), considerato tra i più talentuosi autori della nuova generazione del cinema ungherese, che partecipò a Lecce con Womb, uscito poi in Italia; il giovane Dalibor Matanic (vincitore della X edizione), figura di spicco del cinema croato, vincitore della sezione Un Certain Regard di Cannes 2015. Il programma del "Festival sotto l'Albero" sarà annunciato domenica 20 alle 18 da Alberto La Monica - direttore del Festival del Cinema Europeo - e da Luigi La Monica - direttore del Concorso Puglia Show, e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival del Cinema Europeo dal Teatro Comunale di Corato, città in cui dal 1 al 6 maggio 2000 si svolse la I edizione del Festival. (ANSA).