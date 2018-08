E lucean le stelle

Pare che la nascita della parola star non venga solo dal firmamento. Forse è storia, forse leggenda, ma all’inizio era un semplice pezzo di carta. Nei teatri dell’Ottocento, affollatissimi di interpreti, un disegno a forma di stella veniva affisso sulla porta dei camerini, per segnalare dove stavano i protagonisti. Così non ci si poteva sbagliare, erano loro a reggere lo show, non i minori che spesso facevano due o tre ruoli. Oggi, dentro alle stelle dell’Hollywood Boulevard, possiamo leggere i nomi dei divi, lungo il marciapiede che segna la memoria di chi, nel cinema, ha lasciato un segno luccicante.

Secondo il mito, quella che chiamiamo Hall Of Fame è arrivata come risposta all’invenzione delle impronte degli attori, sul cemento gettato di fresco davanti al Chinese Theatre. Le stelle nascono ma non muoiono, quando sono davvero tali. Brilleranno per sempre in uno spazio eterno come il cielo, nei ricordi di chi ha sognato attraverso il loro fascino. Però, nel mondo dello spettacolo, la domanda ce la poniamo sempre: come nasce una stella?

Senza il punto interrogativo, È nata una stella era il titolo di un film del 1937, diretto da William A. Wellman, con la stessa trama che cinque anni prima era stata raccontata in A che prezzo Hollywood? di George Cukor. Nei decenni a seguire, sono stati girati due remake, a dimostrazione che la nostra curiosità di spettatori non si appagava, ma anzi ritornava più forte col passare delle generazioni. Una quarta versione uscirà nelle sale italiane dal 5 ottobre distribuita da Warner Bros, con Bradley Cooper per la prima volta dietro la macchina da presa.

Il talento da scoprire sarà quello di una giovane cantante country, che ha il volto della controversa Stefani Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, ai vertici delle classifiche con Poker Face e Bad Romance. La conosciamo per la sua eccentricità nei costumi, per il suo attivismo su più fronti e per essersi ispirata a Radio Gaga dei Queen. Ma lei è solo l’ultimo astro nascente di questo grande classico.

