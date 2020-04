Cristina Comencini: questa ultima occasione per sale cinematografiche

Roma, 30 apr. (askanews) - Mentre i set sono fermi, le sale cinematografiche chiuse e il mondo dello spettacolo attende un segnale da parte del governo sul futuro di questo settore, i protagonisti si interrogano su cosa si può fare in attesa che finisca l'emergenza Covid 19. Cristina Comencini durante la presentazione, attraverso una piattaforma digitale, del suo film "Tornare", ha esposto una sua riflessione: "Per il momento non sentiamo parlare di cultura in generale, ma, per esempio, perché non si occupa questo periodo per costruire nuove sale? L'Italia è quasi scoperta di cinema da Roma verso il sud, altre dovremmo ammodernarle - ha detto - io in questo periodo sono spesso in Francia e lì c'è un circuito pazzesco: perché qui no? Risolviamo i problemi legati ai regolamenti: questa è l'ultima occasione per le sale cinematografiche"."Tornare" sarà disponibile on demand dal 4 maggio su Sky Primafila Première, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV. In questo periodo di stop generalizzato Comencini sta lavorando al trattamento del suo nuovo film, "Le assaggiatrici", tratto dal libro di Rosella Postorino. Intanto la regista pensa sia fondamentale iniziare a immaginare come si potrà tornare a lavorare sui set: "La ripartenza sarà probabilmente con troupe limitate, ci saranno dei problemi: bisognerebbe iniziare a fare un piano ma sinceramente non vedo ancora niente" ha detto. Per Comencini è necessario portare avanti una riflessione: "Dobbiamo muoverci subito, si possono fare delle cose: ci saranno dei limiti, forse avremo poche comparse, forse gli attori dovranno fare una quarantena. Dobbiamo pensare in un altro modo, ma iniziare a farlo ora".