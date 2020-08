Bif, una settimana di cinema a Bari

(ANSA) - BARI, 20 AGO - L'arena di piazza Libertà che ospiterà per la prima volta in undici anni le anteprime cinematografiche del Bif&st, il Bari international film festival, è pronta per accogliere il pubblico a partire dal 22 agosto. Il Festival, in edizione limitata unicamente serale nel rispetto delle norme anti-Covid, è in programma fino al 30 agosto. Sono attesi ospiti come Roberto Benigni, Matteo Garrone e Marco Bellocchio. Le altre location individuate per la rassegna sono il Teatro Piccinni, la corte del Castello Svevo, il multicinema Galleria e il Teatro Margherita. Il festival è promosso dalla Regione Puglia, con il Comune di Bari, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, oltre al riconoscimento e patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Mibact. Il Comune ha disposto limitazioni alla viabilità sulle strade interessate dalla rassegna, con divieti di fermata e chiusura al traffico in qualche tratto di corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, via Cairoli e via Villari. (ANSA).