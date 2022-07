Capolavoro o trash totale? Sul set del film su Barbie e Ken, mani addosso e pugno in faccia

Capelli biondi, occhi chiari, fisico snello con vitino di vespa e grandi seni alti. Era il 1945 quando in un garage in cui nasceva la futura multinazionale Mattel nasceva la prima idea della bambola Barbie. Ci vollero quindici anni perché venisse perfezionata e messa in commercio, diventando il giocattolo irrinunciabile per generazioni di bambine, con conseguente fatturato miliardario. Molto è stato detto, nel tempo, dell'ideale di femminilità finto e plastificato che la Barbie instillava in giovanissimi di entrambi i sessi. Per questo è atteso con grande interesse il film su Barbie diretto da Greta Gerwig, già attrice e poi alla direzione di Lady Bird e Piccole Donne. Il suo sguardo influente e femminista sull'epopea della donna-bambola perfetta fa sorgere ogni genere di commenti e critiche.

Un immaginario ultra pop che non piace a tutti

Chiamati ad interpretare Barbie e il suo stilizzatissimo fidanzato, palestrato, biondo e sempre sorridente di nome Ken, sono stati l'attrice australiana Margot Robbie (lanciata da The Wolf Of Wall Street, poi in Suicide Squad) e Ryan Gosling (Drive, La La Land). Vestiti e pettinati in modi perfetti per un fumetto o una casa di bambole, meno per la realtà, perfino quella cinematografica. Sul film vige la riservatezza più totale, e chi ha visto il primo girato e le foto dal set parla alternativamente di filmaccio trash senza vergogna o di capolavoro che gioca con l'estetica assurda del mondo di Barbie.

Le mani addosso e il pugno in faccia: altro che bambola pronto uso

Stando a quanto trapelato finora, Barbie racconta la presa di coscienza della bambola che simboleggerebbe la donna-oggetto perfetta. Fino alla decisione di abbandonare Barbieland e tutti i suoi stereotipi insopportabili, cosa che invece piace moltissimo a Ken, e contro la quale si batterà il capo della Mattel (interpretato dal comico Will Ferrell) che invece vuole tenere Barbie imprigionata nel business miliardario di cui è il centro perfetto. Bellissima e patinata ma non stupida, questa Barbie interpretata da Margot Robbie e diretta da Greta Gerwig, tanto che in una delle scene in lavorazione un uomo le mette le mani addosso e lei reagisce assestandogli un cazzotto in pieno viso. Altro che pezzo di plastica seducente, da vestire e spogliare a piacimento.