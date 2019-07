Arriva CinemaCotral

La Regione Lazio, impegnata negli ultimi anni nella diffusione capillare della cultura cinematografica in tutto il territorio, ha deciso di inaugurare una nuova rassegna cinematografica “on the road” con la direzione artistica di Alice nella Città. L’iniziativa “CinemaCotral”, ideata dai ragazzi del Piccolo Cinema America e realizzata da Cotral, società partecipata della Regione, coinvolgerà dal 20 luglio al 6 agosto 8 comuni delle 5 province che saranno illuminati grazie all’arrivo di un bus Cotral con la proiezione dei film in piazza.

In questi anni abbiamo portato avanti un grande lavoro per valorizzare il cinema e per contribuire a costruire una collettività di cittadini consapevoli, attivi, curiosi gli uni degli altri, sereni. Abbiamo reso il Lazio la seconda regione d’Europa per produzione cinematografica. Ora, con “CinemaCotral” l’obiettivo è portare il cinema dove il cinema non c’è con un bus Cotral, mezzo anche rappresentativo della rigenerazione dell’amministrazione regionale a cui abbiamo lavorato in questi anni”. Dichiara il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Un programma cinematografico dedicato a grandi storie ambientate lungo la strada, viaggi indimenticabili, capaci di cambiare per sempre la vita di chi li affronta.

Un’arena gratuita che ospiterà nelle piazze alcuni dei successi delle passate stagioni: cinema indipendente, cult d’autore e grandi classici per tutte le età selezionati tra gli autori che hanno deciso di centrare il proprio racconto sui ragazzi, ma anche alcuni film scritti e pensati per un pubblico ampio. Presentazioni speciali e incontri introdurranno ogni data e coinvolgeranno anche le associazioni di giovani presenti sul territorio a rappresentare un punto di riferimento culturale imprescindibile per la riuscita del progetto.

Il primo evento è previsto il 20 luglio : il cinema su quattro ruote arriverà in Piazza della Repubblica a Genazzano dove sarà proiettato “Sing Street” scritto e diretto da John Carney. Proseguirà poi alla volta di Capena il 23 luglio con il film “Il padre d’Italia” di Fabio Mollo, mentre il 24 luglio verrà proiettato per i più piccoli “Sasha e il Polo Nord” di Rémi Chayé. A Magliano in Piazza Garibaldi il 25 luglio si farà tappa con “Captain Fantastic” diretto da Matt Ross con uno straordinario Viggo Mortensen e il 26 con “Visage Villages” di Agnès Varda e JR. Il bus toccherà poi Cittaducale dove porterà il 27 luglio l’animazione “La Canzone del Mare” di Tomm Moore e il 28 luglio la favola nera di due adolescenti “Fiore Gemello” di Laura Luchetti. Poi ancora a Vallerano dove il 29 luglio verrà proiettato “Basilicata Coast to Coast” diretto da Rocco Papaleo e il 30 luglio “Sasha e il Polo Nord”. Il bus toccherà, poi, Pontinia portando in piazza Indipendenza il 31 luglio ancora “Sing Street” e il 1 agosto “Priscilla la regina del Deserto” di Stephan Elliott. Il tour proseguirà ad agosto con le ultime due tappe: Paliano il 2 agosto con “Song of the sea” film di animazione diretto da Tomm Moore e il 3 agosto “Basilicata Coast to Coast” e Montalto di Castro con “Fiore Gemello” il 5 agosto e “Captain Fantastic” il 6 agosto .

Ad accompagnare alcune proiezioni in programma, in particolare quelle rivolte ai più piccoli, anche gli artisti di Everchild is my child la onlus presieduta dall’attrice Anna Foglietta.