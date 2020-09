La moglie di Clooney sbatte la porta in faccia a un Boris sempre più al verde

Fino al 2014 Amal Ramzi Alamuddin era una sconosciuta avvocatessa libanese, ma naturalizzata britannica. Figlia di un professore libanese, che negli Anni ’80 scappò dalla guerra ed emigrò in una cittadina del Buckinghamshire, a nord-ovest di Londra, si batteva per i diritti umani e nel suo curriculum c’erano già esperienze di rilievo come quella di consigliere di Kofi Annan, l’ex segretario dell’ONU, sulla questione della Siria.

Ma il vero salto, di immagine e professionale l’ha fatto quando ha conosciuto George Clooney e sei anni fa è diventata la signora Clooney. Lo scapolo d’oro, e più chiacchierato, di Hollywood era reduce da una sequela di fidanzamenti e flirt naufragati, ta cui anche quello con la ex velina di “Striscia La Notizia” Giorgia Palmas, ha sposato la bella avvocatessa mediorientale a Venezia, con l’ex segretario del Pds Walter Veltroni a officiare la cerimonia. Clooney, già uno degli attori più politicamente esposti, e la moglie Amal sono la coppia emblema del politically correct.

Ora l’arrembante avvocatessa è entrata a gamba tesa nel governo inglese e si è unita al folto partito, tra gli intellettuali e vip, degli oppositori di Boris Johnson: con una sdegnosa lettera invita al ministro degli Esteri Dominic Raab, peraltro anche lui un figlio di immigrati britannicizzato, per annunciare le sue polemiche dimissioni dal suo ruolo di “Inviato” della Gran Bretagna per la libertà di stampa.

La vera notizia delle dimissioni è che la signora Clooney avesse un incarico diplomatico e istituzionale per il governo inglese, non si sa se pagato o meno. Fino al polemico addio di venerdì sera 18 settembre di questo ruolo nessuno aveva sentito parlare o se ne ricordava. L’incarico le era stato affidato nella primavera del 2019, dall’allora governo, sempre Tory ma guidato dall’evanescente e inconcludente Theresa May. Il suo ruolo era quello di “riunire un gruppo di esperti legali che avrebbero dovuto scrivere delle raccomandazioni ai governi su come attuare politiche per tutelare la libertà di stampa”. Suonava e suona come fuffa, l’ennesima task force che dà consigli che nessuno ascolta e nessuno metterà mai in pratica. Nemmeno Wikipedia, solitamente generosa nelle biografie e nei curricula delle celebrità riporta traccia di questo fantasmagorico incarico di inviato del Governo di Sua Maestà. Addirittura la Enciclopedia Britannica, considerata la Bibbia mondiale del sapere, non ha ritenuto Amal degna di una sua voce (c’è invece il marito Clooney). C’è poco da fare: per quanto la avvocatessa sia una impegnata professionista, tra i suoi clienti anche Julian Assange, il giornalista che innescò lo scandalo Wikileaks, lei vive solo di luce riflessa. Della signora Amal di cui non si ricorda nessuna battaglia memorabile o una sentenza che finirà nei libri di storia: pochi mesi dopo il matrimonio, a gennaio del 2015 iniziò una battaglia legale per il riconoscimento del genocidio degli Armeni, un dilemma storico secolare. Sarebbe un avvenimento storico se non fosse che di questa causa si è persa ogni traccia. Ora la Brexit e la polemica con il premier Boris Johnson le regalano il “quarto d’ora di celebrità” per dirla con Andy Warhol.

Difficilmente, però, Boris perderà il sonno perché la signora Clooney ha deciso di abbandonare l’incarico. Al numero 10 di Downing Street, l’abitazione-ufficio del Primo Ministro inglese a Londra, il sempre più traballante Johnson ha ben altre preoccupazioni. Che non sono tanto la seconda ondata di contagi da Covid, e il timore, sempre più concreto, di una nuova quarantena su tutto il paese. Quanto piuttosto i suoi problemi economici: Boris lamenta coi suoi più stretti collaboratori di essere al verde. Cosa insolita e senza precedenti per chi ricopre l’incarico di premier di uno dei paesi più benestanti del mondo. Come Primo Ministro, Johnson guadagna 150mila £ all'anno (più benefit e zero costi per alloggio, vitto, trasporti), ma è oberato di spese. Ha 2 ex mogli sul groppone, e l’ultimo divorzio dall’ultima compagna per unirsi all’attuale compagna Carrye Simonds, è stato una mazzata sul suo patrimonio. In più ha ancora 4 figli, avuti da donne diverse, da mantenere. Quando era un semplice parlamentare, ma faceva anche l’editorialista per il Daily Telegraph e aggiungeva anche una remunerata attività di conferenziere, portava a casa 350mila £ all'anno. Nemmeno a fare il primo ministro di un paese, si guadagna più come una volta.