Oltraggio o riscoperta? Storia di "Altrimenti ci arrabbiamo" e della sua nuova versione

Era 48 anni fa e basta il ritornello per riattivare immediatamente la memoria di un'intera generazione di "adoratori" di Bud Spencer e Terence Hill: Come with me for fun in my buggy/Come along let's go for the hell of it. La canzone degli Oliver Onions punteggia uno dei film più amati della coppia comica e ora che Altrimenti ci arrabbiamo torna nei cinema in nuova versione, con Edoardo Pesce e Alessandro Roia, si riparla di come il tempo sappia essere galantuomo. Trasformando in piccoli gioielli di genere quelli che all'epoca la critica aveva trattato come prodotti di bassa lega spediti in cima agli incassi da un pubblico incolto. Esattamente come Lo chiamavano Trinità, di quattro anni prima (ne parliamo qui) Altrimenti ci arrabbiamo fu uno dei più grandi successi di Spencer e Hill.

Da Monica Vitti ai cazzotti e salsicce

Marcello Fondato arrivò alla regia di Altrimenti ci arrabbiamo dopo un apprendistato di lusso. Era stato assistente e sceneggiatore di Comencini e Bava, le storie era abituato a inventarsele da sé. Aveva diretto Monica Vitti in Ninì Tirabusciò e preparava A mezzanotte va la ronda del piacere (con Vitti, Giannini, Gassman, Cardinale). Assieme a Spencer e Hill avrebbe fatto il botto. Campione assoluto di incassi con oltre 6 miliardi di lire in quella stagione, una storia che unisce azione, cazzotti, salsicce, sfide automobilistiche e umorismo. La violenza mostrata come già accadeva negli altri film del duo, con ceffoni e voli ma senza sangue, come se fosse un balletto di cui ridere. Il più grande successo internazionale del biondo dall'aria furba e del grosso barbuto che mena pugni dall'alto come martellate. Riprese fra il Lazio, le Marche e la Spagna, inclusa la mitica sequenza girata dentro lo stadio Vicente Calderon in cui all'epoca giocava l'Atletico Madrid. Non solo l'eterno duello fra Kid (Hill) e Ben (Spencer) per accaparrarsi la Dune Buggy rossa, fra speculatori edilizi, criminali, psicanalisti sadici e motociclisti scatenati restano nella memoria che segue il film negli anni. Ma anche il mitico coro balbettante dei pompieri in cui canta Bud Spencer. All'epoca fu snobbato, oggi è ritenuto un capolavoro slapstick. E arriva il remake.

Nuovo giro nuova corsa

Arriva nelle sale la nuova versione di Altrimenti ci arrabbiamo. Come già scritto nei ruoli che furono di Bud Spencer e Terence Hill troviamo Edoardo Pesce (Carezza) e Alessandro Roia (Sorriso). La storia è molto simile, c'è ancora la Dune Buggy contesa al centro di una trama con molta azione e molte battute, e c'è ancora il luna park da salvare dal crudele speculatore interpretato da Christian De Sica. E' il tentativo di fare in Italia quel che all'estero si fa da anni: sia in Oriente (pensiamo al mix di azione e umorismo di Jackie Chan e affini) sia negli Usa (la saga di Fast & Furious, che non ha certo la leggerezza di questo film). A dirigere gli YouNuts, che si sono avvalsi della collaborazione degli eredi degli autori del film originale. Pesce e Roia hanno confermato tutto il loro rispetto per il "cult" con Spencer e Hill, De Sica si è preso una bella responsabilità. Dire che questa coppia è dal punto di vista attoriale migliore, che non ha bisogno di essere doppiata a differenza di Terence e Bud e che la qualità del girato è superiore. Speriamo che sia così. Altrimenti? Altrimenti ci arrabbiamo.