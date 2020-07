Alice nella città, annunciate le anticipazione dell'edizione 2020

Roma, 20 lug. (askanews) - Con la fine del lockdown, la finestra di #cinemadacasa, si apre al Laghetto dell'Eur, per realizzare in collaborazione con Eur Spa, la prima esperienza di arena galleggiante della città di Roma. Il Floating Theatre porta con sé lo spirito delle 200 finestre sparse per il mondo che nelle giornate di chiusura forzata hanno tenuto insieme le persone attraverso il cinema, usando come schermo le facciate dei palazzi. L'arena presenterà trenta giorni di programmazione (dal 24 agosto al 24 settembre) realizzati in uno dei quartieri più cinematografici della città."Abbiamo accolto con entusiasmo - ha commentato Alberto Sasso, presidente di Eur Spa, società proprietaria del Parco Centrale del Lago e del Laghetto dell'Eur - la proposta di ospitare e collaborare alla realizzazione di questo innovativo progetto, che siamo certi contribuirà a rilanciare questa area della città. Una scelta capace di valorizzare il legame che c'è tra l'Eur e il cinema e che guarda al futuro per dare un forte segnale di ripartenza all'insegna di valori che sentiamo fondamentali: la sostenibilità, il paesaggio, l'innovazione e la cultura". L'arena avrà una capienza di 150 posti con audio diffuso con cuffie wireless, e sarà inserita nel progetto Moviement village. Il cartellone metterà al centro il rapporto tra partecipazione e sicurezza, cultura e cittadinanza, programmando sul grande schermo film cult, classici, rassegne a tema e film di genere. Una selezione di anteprime, esordi alla regia e conferme originali provenienti da tutto il mondo, abbinati ad incontri speciali con registi e attori che accompagneranno l'inizio delle proiezioni.L'arena farà anche da teatro al programma di anteprime di Aspettando Alice: tra i titoli confermati, il film candidato agli Oscar "Mister Link" di Chris Butler, che torna alla regia dopo il successo di "Paranorman", con le voci originali di Zoe Saldana, Hugh Jackman, Timothty Olyphant e Emma Thompson - animazione in stop-motion gentilmente concessa dalla Leone Film Group e da 01 Distribution che lo distribuirà nelle sale italiane dal 17 settembre. Inoltre, tra le anticipazioni del concorso ufficiale di Alice nella città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che si terrà come da tradizione in contemporanea alla Festa del cinema di Roma (15-25 ottobre 2020) c'è "Gagarine", l'esordio dei registi Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, definito da Variety la rivelazione del Marchè du film di Cannes 2020. Distribuito in Italia da Officine Ubu, il film si stacca dalla narrazione dei tipici film sulle banlieue. Pur essendo quasi contemporaneo al successo dei Miserabili,nne rappresenta l'altra faccia della medaglia, con un approccio sognante, un realismo magico e uno sguardo rivolto verso l'alto più che verso il basso, lì dove è forte il richiamo della strada.Infine, primo titolo annunciato del Panorama Italia è "Il mio corpo", documentario di Michele Pennetta. Una riflessione aperta sullo stato di abbandono in cui versa una regione intera. Non è né un reportage né un documentario classico. È un'immersione nella vita di alcune persone che, reagendo all'abbandono dello Stato e delle istituzioni, hanno escogitato metodi di sopravvivenza che si collocano fuori dal sistema e seguono regole che si sono creati da soli. Prodotto da Close Up Films, Kino Produzioni, Rai Cinema, RSI Televisione Svizzera, racconta una Sicilia profonda e abbandonata in cui la vita di Oscar, figlio di un rigattiere, e Stanley, un giovane immigrato, vivono ai margini della società. Quest'anno Alice nella città avvia anche una nuova linea di ricerca: Sintonie. Nata dal dialogo con Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, con la volontà di sostenere il cinema con al centro il tema dell'infanzia e dell'adolescenza, in questi tempi di eccezionale difficoltà. Un programma di cinque film della Mostra di Venezia, selezionati dal Direttore e dai suoi collaboratori, che saranno riproposti nel programma di Alice nella città; per approfondire e amplificare tra i giovani i temi che più li riguardano. Giovani che quest'anno non potranno essere presenti numerosi come in passato alle proiezioni veneziane. Ogni film sarà raccontato e approfondito attraverso schede didattiche, arricchite da video recensioni e bibliografie che permetteranno alle scuole di costruire, durante tutto l'anno percorsi legati agli spunti tematici che attraversano i ragazzi e discutendone in classe. Rispetto agli anni passati la struttura del festival subirà una razionalizzazione del programma nel rispetto dei contenuti e dei protocolli stabiliti per l'emergenza Covid- 19.