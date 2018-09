Alice è Bella

Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 16ma edizione, che si svolgerà a Roma dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica e diversi spazi della città, annuncia un altro titolo di preapertura che andrà a comporre il programma del 2018: SEI ANCORA QUI di Scott Speer, distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Ad accompagnare il film in Italia saranno la protagonista Bella Thorne – la giovane attrice reduce dal successo de Il Sole a mezzanotte e dall’ultimo film di Xavier Dolan The Death and Life of John F. Donovan – e lo scrittore Daniel Waters, autore del libro omonimo da cui è tratto il film.

Il 25 settembre, Bella Thorne e Daniel Waters saranno protagonisti di un incontro aperto al pubblico intitolato “dal libro al film” con letture estratte dal libro edito da Sperling e Kupfer, che uscirà in Italia in contemporanea con il film, mentre il 26 settembre i due introdurranno la Premiere del film che si terrà presso cinema Barberini.

Un doppio appuntamento dedicato ai giovanissimi in attesa dell’inizio del festival.

SINOSSI:

Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, catapultandola in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Tratto dall’omonimo libro di Daniel Waters edito da Sperling & Kupfer

Data di uscita: 27 settembre distribuito da Eagle Pictures