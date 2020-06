"Volevo solo sapere come stai", Flavio Soriga, il debutto come attore e quella paura inconfessabile

La quarantena vissuta come una performance artistica, gli spazi deserti che diventano luoghi dell’anima da riempire con tutto ciò che normalmente non si esprime o si dà per scontato, a cominciare dalla domanda solo apparentemente più semplice di tutte, quel “Come stai?”, tanto spesso buttato lì tanto per dire, tanto spesso eluso perfino nella risposta. “Volevo solo sapere come stai” è un film concepito e girato durante il lockdown a San Teodoro, in Sardegna, “uno di quei posti che i non sardi si convincono che compare sulla Terra a metà giugno e che scompare a metà ottobre. E invece esiste anche d’inverno ed è comunque deserto, senza aspettare nessuna pandemia. E proprio nella solitudine di quelle villette di granito affacciate sul mare i non sardi credono che noi sardi viviamo senza sapere che la maggior parte di noi abita un condominio a Pirri, né più né meno”. L’ironia in Flavio Soriga è d’ordinanza insieme con quello sguardo curioso e irrequieto che condivide con l’amico e compagno di avventura, Gianluca Vassallo, che del film è regista e produttore con il suo White Box Studio. Per lui invece Soriga, scrittore e autore tv di programmi come “Per un pugno di libri”, ha accettato di debuttare come attore e si è divertito a dare corso reale alla trama: “In pratica interpreto un ex cantante fallito, un relitto che deve scrivere un romanzo di fantascienza su di un uomo rapito dai banditi e portato in un pianeta deserto con il suo gatto. Che ci fa lì il gatto se non a ricordargli l’unico motivo per tirare avanti, quello che ti sostiene anche nei momenti più duri? Tra l'altro, la storia di fantascienza l’ho scritta davvero e durante il film la leggo pure”.

Da sinistra, lo scrittore Flavio Soriga e il regista Gianluca Vassallo.

Come sto? Le risposte diffidenti, tenere e a sorpresa

Per ora “Volevo solo sapere come stai” vive sospeso, proprio come quella sospensione spazio-temporale che racconta e nella quale per due mesi ci siamo ritrovati immersi più o meno tutti. “Siamo in attesa di risposte perché abbiamo mandato il film a dodici Festival, tra cui quello di Venezia, il New York Doc Festival e il Sundance di Robert Redford”, racconta Gianluca Vassallo, artista visivo che con Soriga condivide anche progetti di art-design. Ed è proprio Vassallo a dare corso al titolo del film mentre nel trailer lo vediamo intento a sfogliare l’elenco telefonico e a scegliere a caso nomi e numeri da chiamare per porre quella domanda e soprattutto per raccogliere le reazioni, diffidenti, infastidite, tenere o sorprendenti di chi si sente domandare come sta da uno sconosciuto al telefono. “Ciascuno mi ha risposto in maniera diversa. E il film è la somma di quei sentimenti che finiscono per tracciare il confine tra noi e gli altri, tra me e il mondo”, spiega Vassallo. E Soriga confida: “Quando Gianluca mi ha raccontato il progetto, ho pensato che fosse un’idea assurda ma devo ammettere che alla fine funziona e ha una sua forza intrinseca. Per tanti di noi il lockdown è stato solo una noia, per alcuni un grande dolore. Ma rivedendo quelle immagini ti commuovi e senti smuoverti qualcosa dentro”.

La locandina del film "Volevo solo sapere come stai" di Gianluca Vassallo

Consapevolezze, conquiste e timori messi a nudo

Un “dentro” che nel caso di Soriga si è nutrito di nuove consapevolezze e di qualche conquista. “Ho imparato a fare il pane seguendo la ricetta di mia zia Patrizia di Uta e con la mia bambina ho messo su l’orto, raccogliendo una sorta di testimone da parte di mia mamma, maestra mondiale nella coltivazione di qualsiasi cosa. E ovviamente ho cominciato a sentire amici e persone care, gente che vive a New York o in Spagna ma anche in altri paesi della Sardegna. Che poi non è che ci fosse molto da dirsi ma era bello sentirsi uniti in quella strana situazione”. Sulle consapevolezze acquisite, Soriga la fa breve: “Ci eravamo abituati che si può vivere a Cagliari, lavorando a Milano e avendo la fidanzata a Roma. E invece non è proprio così. Le barriere della natura esistono. Così come i punti fermi che nel mio caso ovviamente hanno le sembianze di una bambina di 7 anni”. Ma in quei due mesi ci si è anche scoperti più vulnerabili. E lo scrittore malato di talassemia come lui stesso ha raccontato in due suoi romanzi, “Sardinia Blues” e “Nelle mie vene”, confessa: “Avevo paura. Temevo che le persone non potessero andare a donare il sangue, che si facessero scoraggiare dal timore di andare in un ospedale e che non potessi fare le trasfusioni che mi permettono di vivere. E invece nonostante la paura del contagio, nonostante le mille limitazioni, la gente è andata a donare il sangue. Perché poi siamo migliori di come ci dipingiamo”.