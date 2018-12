Fenomeno Queen: record storico per "Bohemian Rhapsody". E in tv il lato oscuro di Freddie Mercury

Fenomeno Queen. Fenomeno Freddie Mercury, che in questo periodo rimbalza dal cinema alla televisione e alla musica. Per la terza settimana consecutiva il film “Bohemian Rhapsody”, il biopic di Bryan Singer dedicato a una delle più istrioniche, talentuose e leggendarie rockstar, dalla nascita dei Queen dal 1970 fino al mitico concerto Live Aid del 1985, si conferma re del box office in Italia con un incasso pari a 15.293 mila euro.

Il film musicale più visto di sempre

Non solo. “Bohemian Rhapsody” che ha già due nomination ai Golden Globe, compresa quella a Rami Malek come miglior attore drammatico, è anche il film musicale più visto di sempre nella storia del cinema. Come riferito da Deadline, con gli incassi dell’ultima settimana ha superato il record di “Mamma mia!” è ha già incassato 610 milioni di dollari ed è campione al botteghino in 35 paesi nel mondo.

La colonna sonora e il record di streaming

Un successo che ha dato una grandissima spinta alla musica dei Queen. Con oltre 1,5 miliardi di stream nel mondo "Bohemian Rhapsody" è la canzone del 20° secolo col maggior numero di streaming di sempre. E la segue "Don’t Stop Me Now", con 700 milioni di stream. La colonna sonora del film sarà distribuita anche in doppio vinile dall’8 febbraio 2019. Le celebrazioni dei Queen e della loro musica continueranno con un Doppio Picture Disc e un Singolo da 7" con “Bohemian Rhapsody”/”I'm In Love With My Car”, disponibili in edizione limitata il 13 aprile 2019 per il Record Store Day. La Colonna Sonora Originale, composta da 22 tracce e prodotta da Brian May e Roger Taylor, contiene i più grandi successi della band, oltre alle performance dei Queen al Live Aid mai pubblicate fino ad ora e altre rare tracce dal vivo.

Il film in prima assoluta con le interviste esclusive

Intanto anche Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) ha dedicato un’intera giornata al più carismatico frontman del rock di sempre, morto a soli 45 anni il 24 novembre del 1991, ucciso da una broncopolmonite sviluppatasi per via della deficienza immunitaria legata all’Aids. In onda in prima serata il 16 dicemebre e disponibile su Sky On Demand è andato in onda in prima assoluta il film documentario “Freddie Mercury – The Great Pretender”, diretto da Rhys Thomas.

Il film si propone di far luce sul lato nascosto di Freddie Mercury, tra gli artisti più schivi e riservati di sempre. Ancora oggi si sa poco di grande parte della sua vita e della sua parentesi come solista. A rendere possibile questo percorso inedito anche le interviste esclusive e di repertorio ad amici e artisti, da Bryan May a Roger Taylor, dai suoi manager John Reid e Jim “Miami” Beach al suo assistente personale Peter Freestone, e molti altri. Tra i momenti rari del documentario l’esibizione al Royal Ballet di Londra in cui Freddie Mercury canta una straordinaria versione di Bohemian Rhapsody, che chiude cantando a testa in giù. O ancora una prova in cui Mercury e Montserrat Caballé duettano facendo vocalizzi mentre preparano le registrazioni del loro singolo. Dal Live Aid al fallimento del suo album solista "Mr. Bad Guy". Dagli eccessi newyorchesi negli anni ‘80 al ritrovato successo di "Innuendo", il film racconta l’artista al di là di ogni stereotipo.