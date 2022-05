Il ritorno delle grandi star: i due Tom che paralizzeranno Cannes e i film imperdibili

La Croisette sta per illuminarsi, e con lei star, film, glamour, party, voglia di cinema, di vita e rinascita. Nell’anno in cui il Festival di Cannes (in programma dal 17 al 28 maggio) celebra 75 anni col manifesto meraviglioso inneggiante The Truman Show, quella scalinata finale porta ad un nuovo inizio la kermesse, che così srotola il tappeto rosso, indicando la strada. Desiderio di normalità, seppur monitorata, attraverso i controlli, le mascherine, le prenotazioni online (meccanismo funzionante anche alla Mostra di Venezia), con l’invito ad entrare nuovamente nella bolla da festival, delle file, dei red carpet appunto, mosso dalle celebrities, a partire da Tom Cruise, chiamato a festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera con l’ultimo Top Gun:Maverick, presentato in anteprima, in sala poi dal 25 maggio. Ci sarà modo di parlarne. Ad aprire le danze sarà il film Coupez! (Final Cut), uno zombie movie, in chiave brillante contemporanea, diretto da Michel Hazanavicius, già Oscar per The Artist, protagonisti Bérénice Bejo, Matilda Lutz e Romain Duris.

Dal giorno dopo si farà sul serio per quanto riguardo il concorso principale, quello che assegna l’ambita Palma d’Oro.

Il concorso

Nomi importanti, registi consolidati, alcuni plurivincitori, maestri assoluti, europei e non, pronti, artisticamente parlando, a competere, condividendo il proprio sguardo sul mondo,presente, passato ed in evoluzione. Storie di fantascienza distopica, come quella di David Cronenberg nell’atteso (e fin dalle prime immagini discusso) Crime of the Future, con Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Léa Seydoux. Storie personali, capaci di ricondurre alcuni autori alle loro origini, non solo geografiche: come la New York (suggestiva), ad esempio, di Armageddon Time, altra pellicola di punta, set di memorie, diretta da James Gray, con Anne Hathaway ed Anthony Hopkins. Ed ancora Valeria Bruni Tedeschi (gli anni ‘80 e la passione per la recitazione di Forever Young), i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne (in Tori and Lokita, parlando nel Belgio di oggi, tra esilio, accettazione e amicizia), Claire Denis (Stars at Noon, con Margaret Qualley, nello sfondo del Nicaragua del 1984), Triangle of Sadness di Ruben Östlund (già artefice dell’acclamato The Square), l’Asia, con Broker di Kore-eda Hirokazu e Decision to leave di Park Chan-Wook.

Senza dimenticare ovviamente Mario Martone, unico italiano, grazie a Nostalgia, tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea, con Pierfrancesco Favino e Tommaso Ragno. La sua Napoli, dopo Qui rido io, si riaffaccia in un ritratto epocale e di generazioni, che parla di sofferenze, dolori e perdite, ma anche di riscatto, radici, attaccamento.

Così c’è molta Italia anche nello splendido Le otto montagne, tratto dal libro di Paolo Cognetti, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, tornati a lavorare insieme sette anni dopo Non essere cattivo: uno spaccato di paesaggi (gli scenari della Val D’Aosta), raccontando nuovamente d’amicizia e di significati con la montagna, rifugio ed essenza a cui tornare sempre. A presiedere la giuria ufficiale sarà l’attore francese Vincent Lindon, supportato da altri componenti al solito prestigiosi: da Jasmine Trinca, che presenterà fuori concorso la sua opera prima (intima e molto “felliniana”) Marcel!, le attrici Noomi Rapace, Rebecca Hall, i registi Jeff Nichols, il doppio Premio Oscar Asghar Farhadi, Joachim Trier e Lady Lj.

Tra le anteprime (in altre sezioni) e i classici da non perdere

Il ritorno di Elvis Presley, soprattutto, in Elvis, nel biopic a lui dedicato, interpretato da Austin Butler. Il sogno e la tragedia americana, sintetizzati in un unico uomo, diventano però simbolo di un modo d’avanguardia nel concepire il rapporto col pubblico e fare spettacolo. Elvis Presley, ‘The Pelvis’, fu tutto: attore, musicista, performer, un’artista trascinante e modernissimo, la risposta eccitante a quella che sarebbe stata la rinascita culturale, dagli anni ‘50 ai ‘70. Da da qui parte la riflessione di Baz Luhrmann, il regista geniale in grado già di rielaborare Shakespeare in contaminazioni punk (Romeo+Giulietta), illuminando la Belle Epoque degli scrittori bohémien a tinte pop e in maniera tematicamente trasversale (Moulin Rouge!). Lo stesso che nel 2013 ha ridisegnato il mito di Gatsby, con (ancora) Leonardo DiCaprio, realizzando un progetto mostruoso, pieno di contaminazioni fashion. Esperienze immersive, da ritrovare ora in una pellicola nella quale ammirare oltremodo Tom Hanks nei panni di colui (il Colonnello Tom Parker) lo fece diventare leggenda. Proseguendo a passo di musica, vedremo riaccordare l’ispirazione, il carisma di due grandi icone da urlo come sono stati David Bowie e Jerry Lee Lewis, narrati in altrettanti documentari-evento, Moonage Daydream di Brett Morgen e Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind di Ethan Coen. Nell’agenda c’è anche il debutto dietro la macchina da presa di Jesse Eisenberg (ottimo Mark Zuckerberg in The Social Network) con When You Finish Saving the World, così il secondo lavoro da regista di Louis Garrel (L’innocent), il progetto (stavolta seriale) di Marco Bellocchio, Esterno Notte (con Fabrizio Gifuni, Toni Servillo e Margherita Buy) focalizzato sul rapimento di Aldo Moro.

E ancora i Cannes Classics, da Sciuscià di Vittorio De Sica a Singin’ in the Rain (che festeggia 70 anni), la docuserie (The Last Movie Stars) firmata da Ethan Hawke su Paul Newman e Joanne Woodward, il Cinéma de la plage, piedi nella sabbia, sotto le stelle, a (ri) ammirare su grande schermo The Truman Show, Il Padrino, E.T., o le sezioni di ‘Un Certain Regard’ (presieduta da Valeria Golino come Presidente), la Quinzaine des Réalisateurs, aperta eccezionalmente da Pietro Marcello con L’Envol, la Semaine de la Critique. Tanto per citarne alcuni. Ma il più importante, a livello simbolico, politico, umano, sarà sicuramente Mariupol 2 di Mantas Kvedaravicius, il cineasta lituano ucciso proprio in Ucraina, e il cui girato è stato recuperato dalla moglie.

Cannes allora riparte insieme alle sue storie, alle sue star, finalmente tornati a far parte del gioco. E non vediamo l’ora.