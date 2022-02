I 50 anni del Padrino. Coppola: "Ha rovinato la mia carriera", ma la sua più grande follia arriva ora

In Italia arrivò solo a settembre, la prima mondiale fu organizzata a New York il 14 marzo del 1972. Nessuno voleva fare quel film, meno che mai il corpulento e intellettualoide regista italoamericano che nessuno conosceva. La lavorazione fu per una buona parte disastrosa. Poi l'uscita, il successo pazzesco, il ruolo di film icona della New Hollywood, quella dei Coppola-Scorsese-Penn-De Palma-Cimino-Milius-Malick che avrebbe fatto a pezzi il modo di fare cinema dei grandi maestri precedenti, in realtà prendendo da loro il meglio e buttando via tutto ciò che era datato e stereotipato. Nel mezzo c'era stato il neorealismo italiano e la nouvelle vague francese. Il Padrino oggi è puro mito e quel mito compie 50 anni, con celebrazioni in tutto il mondo. Ma allora fu guerra.

Brando, il cast, le riprese buie: storia di una follia

La Paramount si accaparrò i diritti del libro di Mario Puzo da cui è tratto il film per due ragioni: Puzo era malato di gioco d'azzardo e iperindebitato, aveva bisogno di soldi, e due anni prima Gangster Story di Arthur Penn aveva fatto sfracelli al botteghino riportando l'immaginario criminale del Dopoguerra di gran moda. Oggi Francis Ford Coppola, pluri-intervistato per il mezzo secolo del suo film continua a ripetere: "Il Padrino è il film che ha rovinato la mia carriera. Dopo quello, ogni altra cosa che ho fatto gli veniva paragonata, ed era sminuita. Se avessi continuato a girare film di mafia sarei diventato molto più ricco ma non avrei imparato niente". Ricco lo è comunque, nonostante gli anni terribili post fallimento del sul film Un sogno lungo un giorno. Ma Coppola resta un intellettuale e uno sperimentatore. Lo era già quando gli studios lo ingaggiarono perché costava poco. All'epoca aveva girato poche cose e di modesto successo, veniva dalla factory di giovani talenti di Roger Corman e faceva il produttore delle imprese di altri futuri maestri del cinema spacca-botteghino, come George Lucas. Non voleva assolutamente immischiarsi con mitra, cappotti lunghi, fumi notturni e fiotti di sangue che escono da smoking sforacchiati.

Dopo niente è stato più lo stesso

Ma quella era l'unica opportunità di diventare un regista di serie A e la colse. Anche perché prima di lui rifiutarono il ruolo di regista autori come Sergio Leone, Sam Peckinpah e Peter Bogdanovich. Sul set fu un provare e riprovare, e la testardaggine di Coppola lo mise più volte al limite del licenziamento. Ad esempio l'estetica buia del film, in parte condivisa e in parte litigata con il direttore della fotografia Gordon Willis: "Non si vede niente, state facendo un disastro" dicevano i vertici della Paramount. Senza contare le scelte del cast, con lo sconosciuto bassottino Al Pacino che i produttori trovavano ridicolo e poi il grande nemico: Brando.

Il provino con Marlon

Marlon Brando all'epoca in cui Coppola fece la pazzia di proporlo ad Hollywood era il nome da cui tutti volevano tenersi alla larga. Titanico, incontrollabile, inaffidabile e costosissimo. Per di più veniva da un mezzo flop, Queimada di Pontecorvo. Fa parte della mitologia del Padrino il racconto del provino con il divo nella sua casa, fra drappi orientali e l'obbligo di silenzio per non urtarlo. Coppola andò con due assistenti e tutti e tre erano armati di piccole telecamere a mano, il regista originario della Basilicata si presentò carico di doni come provolone e salsicce. Brando gradì, gli impose una lunghissima chiacchierata su tutto fuorché sul cinema e poi si trasformò diventando Don Vito Corleone. Si raccolse i capelli e li tinse di nero, si riempì le guance di cotone, le spinse in avanti per avere un'espressione da bulldog e fece la mitologica voce roca che è rimasta fra le icone di celluloide di tutti i tempi. Per convincere i produttori a vedere il provino, Coppola si buttò per terra disperato. Ma quando videro il girato la piantarono di dire "no". E fu leggenda.

La prossima follia di Coppola

Se Il Padrino andò in porto e fu il successo incredibile che è stato da subito (polverizzò in poche settimane gli incassi record di Via col vento) molto del merito è del produttore Albert S. Ruddy, una "vecchia iena" che finse di obbedire agli studios mentre alternava bastone e carota con Coppola. L'estetica, lo stile, l'approccio moderno ma che al contempo omaggiava l'epica classica e la tradizione del melodramma operistico, da Omero a Puccini, il discorso sul potere e la solitudine, sulla religiosità e il peccato, conquistarono schiere di spettatori consacrando tutti gli attori: Robert Duvall, James Caan, Pacino, Diane Keaton, più tardi un giovane Robert De Niro e tornando a rendere Brando una superstar. Quel visionario intellettuale e testardo di Coppola aveva vinto. Ma siccome non si è mai troppo folli, a 82 anni e quasi sordo da un orecchio, Francis Ford Coppola lancia la sua nuova impresa titanica: produrre e dirigere Megalopolis, progetto che sviluppa da decenni, e per il quale si dice disposto a investire (fra diritti cinematografici e vendita internazionale dei suoi vini) tutto quello che ha: un patrimonio personale da 120 milioni di dollari, già scampato al grave dissesto finanziario che lo colpì quarant'anni fa.