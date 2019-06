[Il ritratto] "Ricordati che devi morire", "Aspé che me lo segno": era 25 anni fa, caro Massimo

La voce usata come suono, per suscitare la risata anche quando si spezzava e le parole rimanevano masticate una dentro l'altra. Il corpo tutto flessioni e tic, sgusciante com'è tipico di chi non sia mai completamente a suo agio con se stesso e in questo mondo. Una comicità travolgente che aveva dentro tutta l'arte teatrale di Eduardo e Totò. Se ne andava esattamente 25 anni fa, Massimo Troisi. All'apice di una carriera che gli aveva dato fortuna immensa, inaspettata, più grande di quanto lui stesso si sarebbe mai aspettato. Travolto da un insulto cardiaco: era il 4 giugno 1994, sul set del film Il postino Troisi aveva detto: "Questo film lo voglio fare con il cuore". E proprio quel muscolo lo tradì dopo continue avvisaglie, c'erano giorni che doveva farsi sostituire da una controfigura durante le riprese. La candidatura agli Oscar arrivò postuma, la sua comicità tenera, malinconica e anarchica si arrestava improvvisamente a soli 41 anni.

Nato per dividere

A scanso di inutili "santini" post mortem: Massimo Troisi non è mai piaciuto davvero a tutto il pubblico. Quando esordì nella regia nel 1981 con Ricomincio da tre, le reazioni furono di segno opposto: chi adorava le invenzioni stralunate della sua comicità, chi non capiva e perciò detestava il suo parlare smozzicato che si faceva suono e lasciava al corpo e alla mimica del volto il compito di raccontare cosa avesse in testa il personaggio, sempre indeciso su dove mettersi e cosa fare. Ma in realtà decisissimo, in maniera molto meridionale, a salvaguardare se stesso dai rovesci del lavoro, dell'amore, della vita stessa. Fu un grande successo e lanciò una carriera cinematografica che avrebbe trasformato l'ex bambino comparso precocemente in uno spot tv della Mellin in star. Da Le vie del signore sono finite al film spacca-botteghino Non ci resta che piangere, condiviso sul set e alla regia con Roberto Benigni, le battute e i tic di Troisi divennero paradossalmente marchio d'esportazione, come gli abiti di Armani e Versace e le Ferrari. Ancora adesso lo sketch Chi siete? Sì, ma quanti siete? Dove andate? Un fiorino! o quello "Ricordati che devi morire", "Aspé che mo' me lo segno, proprio" contenuti in quel film sono dei classici del nostro cinema. Ma prima del grande schermo, e anche durante e dopo, per Massimo Troisi fu sempre teatro.

Non stop e il successo televisivo con La smorfia

Erano i tardi anni Settanta quando a nuova onda del cabaret irruppe sugli schermi Rai con il programa Non stop. C'erano i Gatti di vicolo miracoli, i Giancattivi, e c'erano i tre napoletani della Smorfia: Massimo Troisi, Enzo Decaro, Lello Arena. Portavano con sé tutta la tradizione del teatro eduardiano ma anche l'aria di rottura politica e culturale che dal Sessantotto pioveva sugli anni di piombo del Settantasette. Numeri come la sfida tra guappi o l'annunciazione con Troisi nei panni di Maria divennero subito popolarissimi. Il modo di fare comicità di Troisi, unico, nato per dividere, in realtà conquistava e riuniva il grande pubblico. Al cinema fu escalation: da Splendor al Viaggio di Capitan Fracassa fino a Che ora è, sul set con Marcello Mastroianni e al successo internazionale del Postino, Massimo il tenero ribelle lasciava il segno e poi scompariva all'improvviso nel suo privato. Indolente e operosissimo, come sono molti napoletani. L'orologio della sua comicità si fermò assieme al cuore. Nel frattempo c'erano stati la Coppa Volpi, le vttorie e candidature a raffica ai David di Donatello, ai Nastri d'Argento e ai Globi d'Oro. I ritiri nella sua casa che per volontà del fratello Luigi è diventata la casa di tutti, il luogo della memoria, nella San Giorgio a Cremano in cui Troisi era cresciuto. Perché la vera religione è l'amicizia, per un attore che nello sketch sull'Annunciazione, nei panni di Maria rispondeva a Lello Arena-angelo di Dio: "Gabrié, tu si scemo".