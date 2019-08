al via riprese Zalone a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 27 AGO - Sono cominciate ieri sera a Trieste, nella centrale piazza del Ponterosso, le riprese di alcune scene del nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Diversi i curiosi e i fan che si sono avvicinati al set con la speranza di incontrare l'attore pugliese e assistere al ciak. Le riprese del film nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia proseguiranno fino a venerdì, sempre di sera, tra piazza del Ponterosso, piazza dell'Unità d'Italia e le Rive. Per le comparse sono state ingaggiate circa 400 persone originarie di diversi Paesi. Massimo riserbo sulla trama. Per il set di piazza Ponterosso sono stati allestiti un palcoscenico e alcuni stand con abiti e oggettistica che richiamano l'Africa, continente in cui erano stati girati i primi ciak di Tolo Tolo. (ANSA).