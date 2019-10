a Tor Bella Monaca non piove mai, esordio Marco Bocci

(ANSA) - ROMA, OCT 28 - Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non 'piove' mai,esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura,partendo da suo romanzo omonimo edito da DeA PlanetaUn racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Unafotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni 'mondo' difficile. Un atto d'amoreper quei luoghi pieni di storie, di rabbia, di vita.Il film racconta la vita di due fratelli, Mauro e Romolo, e della lorofamiglia in uno dei quartieri di Roma, Tor Bella Monaca.Fra i protagonisti del film Libero De Rienzo (Santa Maradona, la sagaSmetto quando voglio), Andrea Sartoretti (Boris -il film, serie TV Romanzocriminale) Antonia Liskova (C'era un cinese in coma, Tutti pazzi per amore)e la partecipazione di Giorgio Colangeli, attore con una carrieratrentennale che ha collaborato con grandi registi tra cui Ettore Scola,Paolo Sorrentino, Sergio Rubini e Daniele Luchetti. "Ho scritto questa storia perchévolevo raccontare una periferia vera dentro la quale si incrociano tantevite, tanti personaggi, ognuno col suo percorso, ognuno diverso dall'altroma ognuno indispensabile per il prossimo'' racconta. (ANSA).