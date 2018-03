Tornano I Dischi Del Sole

Roma, 20 mar. (AdnKronos) - Il 30 marzo 2018 esce la ristampa di 12 album rappresentativi della storica collana di musica popolare de “I Dischi Del Sole” (Ala Bianca Records / Warner Music Italia). L’iniziativa ripercorre le tappe più significative della storia d’Italia dall’Unità ai giorni nostri: da Giovanna Marini a Ivan Della Mea, da Caterina Bueno e Giovanna Daffini alla raccolta “Ci ragiono e canto” che vanta la regia di Dario Fo e tanto altro ancora. Da gennaio 2018 l’intero catalogo de “I dischi del sole” è anche disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. “I dischi del sole”, è la prestigiosa etichetta nata a Milano che, a partire dagli anni ’60 e ’70, ha permesso al pubblico italiano di conoscere un vasto repertorio di musica popolare, pubblicando opere di una nuova generazione di autori ed interpreti di canti folk e d’autore, sociali e di protesta. Musiche e parole, spesso di autori sconosciuti, espressione dei momenti più significativi della nostra storia e della nostra cultura. Dagli anni ‘90 l’etichetta discografica Ala Bianca si impegna nel recupero di questo storico catalogo con la collaborazione dell’Istituto Ernesto De Martino, ente che raccoglie ricerche sul campo di carattere storico, sociale, antropologico ed etnografico. Obiettivo della ripubblicazione è quello di preservare la memoria storica. L’intera collana de “I dischi del sole”, infatti, rappresenta la più grossa operazione culturale e di documentazione storica nel settore musicale. Ala Bianca per rivolgersi a un mercato più ampio, non solo culturale, ha investito nel recupero di tali contenuti digitalizzandoli, rimasterizzandoli e ripubblicandoli, rendendoli disponibili al grande pubblico grazie anche alla tecnologia digitale. "Siamo convinti dell’importanza e della validità del nostro sforzo, partendo dalla considerazione che la storia non è fatta solo di trattati e guerre, di personaggi illustri ed eroi, ma anche di fatti minimi, di uomini umili, di gesti quotidiani – spiega Toni Verona, fondatore di Ala Bianca – “I dischi del sole” sono un’occasione per leggere in modo diverso la storia degli uomini, delle idee, delle lotte che hanno costruito il nostro paese. Vogliamo riproporli per offrirli a chi li conosce già e oggi guarda al passato con gli occhi del presente, ma soprattutto per far conoscere queste voci anche ai giovani che vivono il presente con lo sguardo rivolto al futuro e sono alla ricerca di un loro mondo e di una loro concezione dei tempi che cambiano. Ala Bianca ha messo in campo la propria sensibilità e competenza professionale per la tutela di un bene culturale, che non può limitarsi alla mera conservazione, ma deve essere diffuso e divulgato al fine di impedirne la consunzione e la perdita". Questi i 12 album ripubblicati: “Fiaba grande” di Ivan Della Mea; “Sudadio Giudabestia” di Ivan Della Mea; “I treni per Reggio Calabria” di Giovanna Marini; “La veglia” di Caterina Bueno; “Addio Lugano Bella” AAVV; “T’ammuriata dell’AlfaSud” del Gruppo Operaio ‘E Zezi; “Amore mio non piangere” di Giovanna Marini; “Avanti Popolo alla riscossa” AAVV; “Camicia Rossa” AAVV; “Ci ragiono e canto” AAVV, regia di Dario Fo; “Italia, le Stagioni degli Anni ‘70” (doppio album) AAVV; “Quella sera a Milano era caldo” AAVV.