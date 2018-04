Strakton Records festeggia il primo compleanno

Roma, 26 apr. (askanews) - Nata un anno fa a Londra, la label dance Strakton Records da start-up è ormai realtà discografica indipendente dall'anima italiana e dal respiro internazionale. L'ispirazione è stata del fondatore e CEO Federico Kay (noto dj Producer Italiano) ed è un tributo alla curiosa storia della "Stratton Oakmont" colosso di Wall Street, che con tecniche poco convenzionali e molto spesso non legali, negli anni 80 inginocchiò il sistema finanziario americano. La "K" al centro del nome sta a significare l'elevazione alla millesima potenza del nome della famigerata società. La direzione chiara della Strakton in 12 mesi ha dato vita ad oltre 100 tracce tra New Releases and Remix, prodotte da oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo, con i rispettivi singoli distribuiti sui digital stores di tutto il pianeta, conquistando spesso importanti piazzamenti nelle top 100 dance di iTunes e Spotify. Continuando nel tempo ad espandersi grazie ad un "know-how" di carattere internazionale, la Strakton Records, usando sistemi promozionali poco convenzionali ed innovativi, oggi si avvale di una label crew di giovani creativi ed ambiziosi, secondo il fondatore ad oggi unica garanzia per un sicuro successo. Non avendo mai ricorso a spinte economiche vertiginose, che spesso tendono a montare e smontare allo stesso tempo la proiezione di successi raggiunti, ha puntato nel suo percorso alla qualità e al posizionamento del prodotto, sempre in linea con la fruibilità del mercato discografico attuale, che strizza comunque l'occhio alla trasgressione avanguardistica del nuovo ancora da sdoganare. I festeggiamenti per il raggiunto primo anno di attività sono l'occasione per annunciare i progetti per l'imminente estate 2018 a Ibiza. Oltre alla consolidata partnership con il DJ Ale Zuber e il format Rich Bitch, la festa che è diventata attualmente un must per la musica urbana sulla Isla, ogni venerdì notte al Privilege (la discoteca più grande del mondo), la Strakton Records sarà presente con tutto il suo roster artistico negli appuntamenti del lunedì all'Hi Ibiza (gruppo Ushuaia) nella serata di Kathy Guetta, del giovedì con il Boat Party trasmesso live in streaming dal media partner Radio Globo e sui canali social ufficiali, e infine nell'appuntamento del sabato con il Benimussa Park, ovvero l'IBZ Pool Party, 5000 litri di schiuma sparati sul dancefloor del parco acquatico. Tutto questo senza arrestare il lavoro di produzione, distribuzione e management artistico. Strakton continua a distribuire nel presente musica confezionata con uno stile molto personale ed un'immagine dirompente legata al suo simbolo, che con il suo appeal conquista le nuove generazioni alle quali non piace farsi sentire inosservate.