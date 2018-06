Quando si, nuova hit di Quattrone

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il pop latino made in Italy, con un tocco di reggaeton. Arriva in radio 'Quando si', il nuovo singolo di Armando Quattrone, giovane musicista calabrese in giro per l'Europa: già hit in Germania, il brano (mix musicale metà latino e metà europeo) anticipa l'uscita dell'album di inediti 'Calabria', prevista per il prossimo 7 luglio. Il singolo, pubblicato da Universal Music e realizzato con il team di produttori di Amburgo Madizin - che hanno lavorato anche alle hit di Alvaro Soler, Glasperlenspiel, Lena e Frida Gold - è scritto e interpretato dallo stesso artista. Quattrone nasce in un piccolo borgo della costa calabrese. Italiano, amburghese d'adozione, cittadino del mondo. Laureato con 110 e lode in Scienze Politiche a Bologna, arriva ad Amburgo per un Dottorato sulla politica italiana ma con la musica sempre nel cuore. Ed è nella città tedesca che lo ha adottato a sfornare i suoi successi discografici. Ha recentemente aperto i concerti in Germania di Max Gazzé, Ermal Meta e Brunori Sas.