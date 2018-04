Musica, dal 26 aprile 'Reminisce of you': nuovo singolo di StiLL G

Roma, 23 apr. (askanews) - Dopo qualche anno di pausa la musica hip pop torna a dire la sua con il brano "Reminisce of you", il nuovo singolo di StiLL G, disponibile su Itunes, sulle piattaforme streaming e nei digital store. Da giovedì 26 aprile - informa una nota - il brano sarà in rotazione radiofonica nelle principali emittenti italiane. Reminisce of you è l'ultima traccia (la sesta) dell'EP Portrait of an Italian G Funkster di StiLL G, lavoro che è stato prodotto dallo stesso artista che ne ha curato anche gli arrangiamenti.Composto da 6 brani, Portrait of an Italian G Funkster è musicalmente vicino alla scena west coast rap / g-funk e R&B dei primi anni 90, che spopolava negli States. Tra i padri e pionieri di questo genere musicale ci sono nomi noti come Dr. Dre, Snoop Dogg, Warren G e l'indimenticato quanto compianto 2pac Shakur. A impreziosire l'EP di StiLL G ci sono grandi collaborazioni con veterani della scena westcoast americana dei primi anni 90, Bo Roc e Foesum, che hanno contribuito a diffondere in tutto il mondo la cultura del gangsta rap, g-funk. Ma c'è di più. L'EP, infatti, è il primo lavoro del musicista a uscire sotto l'etichetta indipendente americana, con base a New York City, Bentley Records.I brani contenuti in Portrait of an Italian G Funkster trattano tematiche diverse, ma tutti basati sulle reali esperienze di vita dell'artista che grazie alla musica è sempre riuscito a esprimere se stesso. Per StiLL G, infatti, la musica è stata lo strumento con cui ha saputo superare i momenti brutti, creando qualcosa di stupendo con cui ha esorcizzato le paure, le ansie e le preoccupazioni che spesso spiazzano la vita di tutti. Grazie alla forza interiore, a una motivazione o a un obiettivo da raggiungere, sostiene il cantante, si può evitare il rischio di cadere e non rialzarsi.In Reminisce of you i ricordi diventano reali in ogni verso, così nella voce di StiLL G riescono a farsi presenza gli umori e le sensazioni legate a una vecchia storia d'amore, il pensiero di lei, quella donna amata che ha dato tanto ma che ha anche tolto parecchio. Il pezzo diventa un'altalena di umori che segnano frammenti di vita e come in un mosaico di flashback ricompone il passato fatto di amore e di odio. Alla fine, però, la consapevolezza che tutto si conclude così come la canzone che esaurisce il tempo a sua disposizione arrivando allo scoccar dell'ultima nota"Questo EP lo considero una rinascita del West Coast Rap Italiano iniziato con i Sottotono e l'Area Cronica nel lontano 1997 - afferma StiLL G -. A dimostrazione, per tutti questi nuovi artisti emergenti, che la vera musica Hip Hop non è mai morta, ma si è solo presa una piccola pausa per rigenerarsi e diventare più forte di qualsiasi fenomeno trap del momento".