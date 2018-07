“I più grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza. Il suo miglior amico è l’ignoranza. Proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia e per combatterla anche il cinema può fare la sua parte; l’immagine è l’intuizione più democratica dell’uomo, è per tutti”. Ettore Scola

“Le mafie a volte temono molto di più un buon film, di una solo annunciata normativa repressiva. Lo straordinario merito del linguaggio del cinema è quello di impregnare la nostra cultura tanto di denuncia quanto di educazione all’impegno civile”. Luigi Ciotti

Con a fianco Luigi Ciotti e nel cuore le parole di Ettore Scola, prosegue nel 2018 l’impegno di Libero Cinema in Libera Terra, la carovana di cinema itinerante contro le mafie che ogni estate viaggia per la penisola con un furgone attrezzato con le tecnologie digitali. Attrezzature che consentono in poco tempo di allestire spazi cinematografici temporanei all’aperto, scegliendo luoghi simbolici dove montare schermo e proiettore per portare le emozioni del cinema direttamente alle persone e promuovere l’allargamento degli spazi democratici e la cultura della legalità.

Il cine-furgone, interamente decorato con la grafica del Festival, è già di per sé un evento mentre viaggia per le strade del paese e uno straordinario strumento di comunicazione. Ospita la tecnologia e la troupe del Festival, percorre ogni anno più di 8.000 km portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate ai mafiosi e restituite alla legalità.

Viaggio in Italia di Libero Cinema: dal 17 luglio al 5 agosto la carovana viaggerà per le strade del Paese facendo tappa in Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Calabria Sicilia. Ogni tappa del Festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio: associazioni, presidii, cooperative, istituzioni, cittadini responsabili per coinvolgere il maggior numero di cosmocivici, nuovi cittadini del mondo globalizzato convinti che la democrazia si sperimenti nel pubblico confronto, nel bilanciamento delicato fra libertà e regole comuni. Proiezioni, performance, laboratori, incontri sono le varie attività del Festival di cinema itinerante contro le mafie che propone per ogni serata film di impatto, interesse e riflessione per il pubblico.

Le tappe autunnali di Libero Cinema si terranno il 5 e il 6 ottobre, a Ferrara per il Festival di Internazionale e il 12 ottobre a Parigi per la chiusura del Festival insieme agli Atelier Varan, storico centro di formazione e documentazione audiovisiva.

L’elenco dei film di questa edizione:

Gatta Cenerentola, di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansoni. Italia 2017

L’intrusa, di L. Di Costanzo. Italia, Svizzera, Francia 2017

Untitled, di M. Glawogger, M. Willi. Austria, Germania 2017

Prima che la notte, di D. Vicari. Italia 2018

L’ordine delle cose, di A. Segre. Italia, Francia, Tunisia 2017

Nato a Casal di Principe, di B. Oliviero. Italia 2017

Oltremare, di L. Bianconi. Italia 2017

Sono tornato, di L. Minero. Italia 2018

Vento di soave, di C. Punzi. Italia 2017

Il giovane Karl Marx, di R. Peck. Francia, Germania, Belgio 2017

Con il fiato sospeso, di C. Quatriglio. Italia, 2013

TAPPE 2018

17 luglio MANTOVA – Piazza Unione Europea

18 luglio GALBIATE (LC) – Centro Le Querce di Mamre

19 luglio IMPERIA – Villa Grock

20 luglio GATTATICO (RE) – Museo Cervi

21 luglio SEANO CARMIGNANO (PO) – Pista Rossa

22 luglio ASSISI – Piazza Garibaldi

23 luglio PIGNATARO MAGGIORE (CE) – Piazza Umberto I

24 luglio MAIANO DI SESSA AURUNCA (CE), Cooperativa Al di là dei sogni

25 luglio CERIGNOLA (FG) – Villa Comunale

26 luglio MESAGNE (BR) – Masseria Canali

27 luglio POLISTENA (RC) – Piazza della Repubblica

28 luglio PALMI (RC) – Piazza Municipio

1 agosto TRAPPETO (PA) – Piazza Umberto

2 agosto SALEMI (TP) – Centro KIM

3 agosto SAN GIUSEPPE JATO (PA) – Casa Fanciullo

4 agosto CATANIA – Piazza Beppe Montana

5 agosto SCICLI (RG) – Piazza Italia

5 e 6 ottobre FERRARA – Festival di Internazionale, Factory Grisù

12 ottobre PARIGI Ateliers Varan

I campi di Libero Cinema

Alle proiezioni di Libero Cinema assistono anche i tantissimi giovani provenienti da tutt’Italia che partecipano ai campi di Estate Liberi dando vita a un interessante dialogo, confronto, scambio con “la meglio gioventù”. Quest’anno sono 2 i campi tematici di Estate Liberi legati a Libero Cinema in Libera Terra.

30 luglio-5 agosto / Giardino della Memoria, San Giuseppe Jato (PA)

Vivere un Festival, Valorizzare un Bene

Insieme alla troupe di Libero Cinema i partecipanti sperimenteranno azioni di promozione del Festival sul territorio e produrranno progetti e strategie da mettere in campo per ottenere migliori risultati nel comunicare i beni confiscati e il loro utilizzo.

26 agosto-2 settembre / Genova

Ciak si gira

È il campus che vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di brevi spot e cortometraggi, entrando in tutte le fasi della narrazione, dall’ideazione al montaggio. Una settimana intensa finalizzata a scoprire, attraverso lo strumento creativo, piccole e grandi storie di riscatto dalla violenza mafiosa, trasformando memoria e impegno in comunicazione visiva. Iscrizioni su www.libera.it